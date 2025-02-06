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Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Gökhan Çeliker  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri, Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

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