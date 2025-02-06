Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri, Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.