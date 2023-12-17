Dolar
29.00
Euro
31.79
Altın
2,019.83
ETH/USDT
2,236.90
BTC/USDT
41,992.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Büşranur Koca  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la telefon görüşmesi yaptı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Bakan Fidan, mevkidaşı Sabah aracılığıyla Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı aracılığıyla, Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a da devraldığı Emirlik görevinde başarılar diledi.

Fidan, Türkiye-Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda daha da güçleneceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kudüs cephesi, Filistin cephesi dün hiç yalnız kalmadı, bugün de yarın da yalnız kalmayacaktır
Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gazze'ye sahip çıkmak çok değerlidir

Benzer haberler

Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı

Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan, ABD'ye İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısı

Dışişleri Bakanı Fidan, çevrim içi KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Temas Grubu ile gittiği Oslo'da görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, Temas Grubu ile gittiği Oslo'da görüşmeler yaptı
ABD, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığının çözümündeki rolünü memnuniyetle karşıladı

ABD, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığının çözümündeki rolünü memnuniyetle karşıladı
Bakan Fidan: Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılar, tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurmaktadır

Bakan Fidan: Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılar, tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurmaktadır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet