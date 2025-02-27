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Bakan Fidan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Eski Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'i kabul etti.

Tuğba Altun  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Bakan Fidan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Eski Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'i kabul etti Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, dün Ankara'da Griffiths ile bir araya geldi.

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Bakan Fidan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Eski Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'i kabul etti
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