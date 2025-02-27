Bakan Fidan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Eski Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'i kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, dün Ankara'da Griffiths ile bir araya geldi.
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Bakanımız @HakanFidan BM İnsani İşlerden Sorumlu Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths’i Ankara'da kabul etti. pic.twitter.com/JOoP9H93En— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 26, 2025