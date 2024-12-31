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Bakan Fidan: 2025'te de küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni yıl mesajında, "2025'te de dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı işbirlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Bakan Fidan: 2025'te de küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız

Ankara

Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan yeni yıla ilişkin bir mesaj paylaştı.

Türkiye olarak bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve refah için kararlılıkla çabaladıklarını ve bu çabaların olumlu sonuçlarını küresel düzeyde gözlemledikleri bir yılı geride bıraktıklarını belirten Fidan, tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politikanın, bölge için istikrar üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Fidan, şunları kaydetti:

"2025 yılında da dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı işbirlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edecek; milletimizin desteğiyle, adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanlığın binlerce yıldır evrilerek devam eden hakikat yolculuğunun, 2025’te de hedefine biraz daha yakınlaşması dileğiyle."

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