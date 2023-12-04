Dolar
28.91
Euro
31.30
Altın
2,026.05
ETH/USDT
2,218.50
BTC/USDT
41,305.00
BIST 100
8,087.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı -VTR-
logo
Gündem

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin emisyonları 2030'a kadar 100 milyon ton azaltmayı hedeflediğini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin karbon salımı azaltma planına yönelik "2024-2030 yıllarını kapsayan İkinci Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında emisyonlarımızı toplam 100 milyon ton azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Fuat Kabakcı  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin emisyonları 2030'a kadar 100 milyon ton azaltmayı hedeflediğini bildirdi

Ankara

Bakan Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Net Sıfır Emisyon'a Yeni Hedefler: Güneş, Rüzgar ve Akıllı Şebekelerle Türkiye'yi Dönüştürmek" adlı panele video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye'nin İkinci Enerji Verimliliği Eylem Planı'na değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"2024-2030 yıllarını kapsayan İkinci Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında emisyonlarımızı toplam 100 milyon ton azaltmayı hedefliyoruz. Bu planın iddialı olduğu ve ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz doğrudur. Ancak uluslararası toplumla ve bilhassa finansal kuruluşlar ve yatırımcılarla birlikte tüm bunları başarabiliriz. Enerji sektörüne yapılan yatırımlar Türk halkına istihdam ve refah temin ederken diğer ülkelere de enerji dönüşümü için güçlü bir model sunmaktadır."

Yenilenebilir kaynaklardan faydalanmak, daha çok yenilenebilir için iletim altyapısını geliştirmek ve tüm sektörlerde enerji verimliliğini artırmak olmak üzere üç temel alana odaklandıklarını aktaran Bayraktar, "Burada önemli bir başarımızı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Bugün itibarıyla toplam kurulu kapasitemiz 106 gigavat seviyesini aşarken yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e ulaştı. Bu tablo Avrupa'da beşinci, dünyada ise on ikinci olan Türkiye'nin sürdürülebilir enerji çözümleri noktasındaki kararlılığını gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası, teknik ve finansal destek taahhüdünde bulundu

Türkiye'nin 2035'e kadar toplam kurulu gücünü, 60 gigavat yenilenebilir enerji üretim kapasitesi dahil 190 gigavat seviyesine çıkarmayı planladığını dile getiren Bayraktar, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak özel sektör ve uluslararası yatırımcılarla birlikte çalışarak yenilebilir enerjiyi çok daha üst seviyeye taşımaya gayret edeceğiz. Elbette bunun için de ciddi yatırım gerekiyor. Dünya Bankası ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bakanlık ve özel sektör aktörleriyle bu plana finansal ve teknik destek verme taahhüdünde bulundular." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar, enerji dönüşümünün, şebekeyi sürekli geliştirmek anlamına geldiğini ve yenilebilir kapasitesinde beklenen artışı kaldırabilecek Yeşil Şebeke'yi kurma çabası içerisinde olduklarını belirterek, "2030'a kadar şebekeye 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Gerekli altyapının kurulmasına ilaveten bakanlık olarak mevcut politikaları değiştirmeyi ve böylece ihtiyaç duyulan özel yatırımı destekleyecek bir ortam oluşturmayı değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, "Burada özel sektör kritik bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla özel aktörlerin rekabet gücünü artırmak önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Arat'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin emisyonları 2030'a kadar 100 milyon ton azaltmayı hedeflediğini bildirdi
Kahramanmaraş'ın tarhanası AB coğrafi işaret belgesi tesciliyle sevindirdi
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin emisyonları 2030'a kadar 100 milyon ton azaltmayı hedeflediğini bildirdi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin emisyonları 2030'a kadar 100 milyon ton azaltmayı hedeflediğini bildirdi

Finlandiya ile Türkiye arasındaki ilişkiler NATO şemsiyesi altında farklı bir boyuta geçti

Değer yaratan Türk teknoloji girişimleri yatırımcıların radarında

Türkiye elektriğinin yüzde 91'ini 2050'de temiz enerji kaynaklarından üretebilir

Türkiye elektriğinin yüzde 91'ini 2050'de temiz enerji kaynaklarından üretebilir
Dünya Bankası iklimle ilgili projelere ayırdığı kaynağı yüzde 45'e çıkarıyor

Dünya Bankası iklimle ilgili projelere ayırdığı kaynağı yüzde 45'e çıkarıyor
Adana'da imal edilen panolarla Karabağ'da güneşten elde edilen enerji depolanacak

Adana'da imal edilen panolarla Karabağ'da güneşten elde edilen enerji depolanacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet