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Azerbaycan'dan gelen 30 şehit ailesi Anıtkabir'i ziyaret etti

"Kardeş Aile" projesi kapsamında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 30 şehit ailesi, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Utku Şimşek  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Azerbaycan'dan gelen 30 şehit ailesi Anıtkabir'i ziyaret etti Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) ile Azerbaycan YAŞAT Fondu (Yaşat Vakfı) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Karabağ şehitlerinin aileleri Türkiye'ye geldi.


Aileler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen aileler, burada dua ettikten sonra Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.

Şehit aileleri, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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