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Kültür

Atatürk'ün orijinal üniforması Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da açılan "Milli Mücadele Sergisi"nde Atatürk'ün orijinal üniforması ile o döneme ait bazı eşyalar sergileniyor.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Atatürk'ün orijinal üniforması Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Gazi Müzesi'nde Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin özel koleksiyonuna ait "Milli Mücadele Sergisi" açıldı.

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Nejat Çuhadaroğlu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergide, Atatürk'ün orijinal üniformasının da aralarında bulunduğu onlarca eser Samsunlularla buluştu.

Orijinal fotoğraflar ve dioramalarla (gerçek veya kurgu bir olayın ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu modellenmesi) Milli Mücadele ruhunun yansıtıldığı sergi, Kurtuluş Savaşı'nın Samsun'daki başlangıç adımlarını belge ve görsellerle aktarıyor.

Hisart Canlı Tarih Müzesi Müdürü Ömer Çalşimşek, AA muhabirine, sergilerinde 244 parça eser bulunduğunu belirterek, "Tamamı Milli Mücadele döneminden kalmadır. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal mareşal üniforması, Çanakkale Savaşları'nda görev yaptığı sürede kullandığı subay kılıcı, Kazım Karabekir'e ait kılıç gibi birçok eser var. Sayısız fotoğraflar var. Çeşitli askeri ekipmanlar da sergilenen eserler arasında." dedi.

Ziyaretçilerden Mustafa Ayhan ise sergiyi gurur ve mutlulukla gezdiğini ifade etti.

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