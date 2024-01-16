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Ayvalık'ta sağanak su baskınlarına neden oldu midibüste mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, yolda kalan midibüsteki vatandaşlar tahliye edildi.

Suat Salgın, Miraç Kaya  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Ayvalık'ta sağanak su baskınlarına neden oldu midibüste mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Balıkesir

İlçede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sağanaktan dolayı metrekareye 70 metreküp yağış düştü.

Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bazı apartmanların bodrum katlarını etkileyen su baskınları, eski garaj bölgesindeki iş yerlerinde de hasara neden oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağanak sebebiyle Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvalık yakınlarındaki Tellikavak mevkisinde yolda kalan midibüsteki 22 kişiyi tahliye etti.

Tahliye sonrası başka bir araçla yollarına devam eden vatandaşların "umre"den geldikleri belirtildi.

Öte yandan suyun yoğunluğunu fark edemeyip ATV aracıyla girdikleri taşan Nikita Deresi'nde mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.

Ayvalık'ta yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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