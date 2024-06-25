Ayvalık'ta çöp depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa
Çamlık Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bölgedeki çöp depolama alanında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgedeki hayvan çiftlikleri ve ağıllar tedbiren boşaltıldı.
Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personelle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 3 kişi, bölgede hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince tedavi edildi.
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