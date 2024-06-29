Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,327.00
ETH/USDT
3,381.00
BTC/USDT
60,974.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Gündem

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Utku Şimşek  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması tamamlandı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, iddianame Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamenin kabulü halinde şüphelilerden Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer şüpheliler Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle yargılanacak.

Sivil şüphelilerden Kopuk, "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar; Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Ayırma kararları

Savcılık, şüpheliler hakkında TCK'nin "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlığı altındaki 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçundan yürütülen soruşturmayı ayırarak, başka bir soruşturma numarası altında yürütülmesini kararlaştırdı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı olan ve kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik hakkındaki soruşturmayı da savunmasının alınamaması nedeniyle ayırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması tamamlandı
Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor
Türkiye, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı
DMM "HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı" iddiasını yalanladı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi, 7 kişi yakalandı

Benzer haberler

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması tamamlandı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet