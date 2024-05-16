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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 gözaltı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında, Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı.

Oğuzhan Sarı  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 gözaltı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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