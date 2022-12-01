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Avcılar'da yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı

İstanbul Avcılar'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı.

Abdülkerim Güzel   | 01.12.2022
Avcılar'da yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı

İstanbul

Kanarya Mahallesi'nde bulunan kimi dükkanlara etkili yağmur sonrası su dolarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Esnafın su basan dükkanlarını temizlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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