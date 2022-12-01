Avcılar'da yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı
İstanbul Avcılar'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı.
İstanbul
Kanarya Mahallesi'nde bulunan kimi dükkanlara etkili yağmur sonrası su dolarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Esnafın su basan dükkanlarını temizlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.