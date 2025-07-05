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Kars'ta sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu, ev ve ahırları su bastı. Merkeze bağlı Ölçülü köyünde sel sularının dolduğu evlerde mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Cüneyt Çelik  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Kars'ta sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu ve sağanak sele dönüştü.

Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde hayvanlar telef oldu, bazı ev ve ahırları su bastı, otomobil, traktör ve tarım aletleri de zarar gördü.

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İhbar üzerine köylere Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma, İl Özel İdaresi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölçülü köyünde evlerinde mahsur kalan 3 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri de sel sularının tıkadığı menfezlerin önünü açtı. Bazı vatandaşlar evlerindeki suları kovalarla tahliye etti.

Derecik köyünde evini su basan Ayhan Kanbay, gazetecilere, ilk defa böyle bir sel suyu gördüğünü ifade ederek, "Evimizi bir anda su bastı, yakacağımız ve kümes hayvanlarımız gitti, ahırı su bastı. Buzağımız vardı, ahıra giremiyoruz, boğuldular mı bilmiyoruz." diye konuştu.

Ölçülü köyünden Güven Taşkıran da suyun aniden geldiğini belirterek, "Su bahçe duvarından içeri girdi, sonra tüm odaları doldurdu. İlk defa böyle bir şey gördüm." dedi.

AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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