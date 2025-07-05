Başakşehir'de kontrolden çıkan vinç 23 araca çarpıp hasar verdi
Başakşehir'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, 23 araca çarparak hasar verdi.
Istanbul
Güvercintepe Seyrek Sokak'ta ilerleyen vinç, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.
Araçlarda büyük çapta hasar oluştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kazada yaralanan olmazken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.