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Başakşehir'de kontrolden çıkan vinç 23 araca çarpıp hasar verdi

Başakşehir'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, 23 araca çarparak hasar verdi.

Muhammed Gencebay Gür, Yağız Ekrem Çiftçi  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Başakşehir'de kontrolden çıkan vinç 23 araca çarpıp hasar verdi Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

Istanbul

Güvercintepe Seyrek Sokak'ta ilerleyen vinç, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.

Araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

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Kazada yaralanan olmazken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri sürüyor.

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