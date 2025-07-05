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DMM'den CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

DMM, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Sayın Özel'in hiçbir somut veriye dayanmadan ortaya attığı mesnetsiz iddialar, gazetecilik mesleğini, basın özgürlüğünü ve kurumsal devlet yapısını hedef almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Fatih Gökbulut  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
DMM'den CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyareti dönüşünde gazetecilerle yaptığı görüşmelere ilişkin iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

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Özel'in dile getirdiği iddiaların tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon örneği olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Özel'in hiçbir somut veriye dayanmadan ortaya attığı mesnetsiz iddialar, gazetecilik mesleğini, basın özgürlüğünü ve kurumsal devlet yapısını hedef almakta ve siyaseten sorumsuz bir yaklaşımı gözler önüne sermektedir. Doğrusu, Sayın Cumhurbaşkanımız ile gazeteciler arasında gerçekleşen uçakta yapılan bu toplantılarda ses kaydı, haber amaçlı olarak toplantıya katılan gazeteciler tarafından alınmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen sorular da gazeteciler tarafından tamamen kendi inisiyatifleriyle belirlenmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımıza tevcih edilmektedir. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in, gazetecileri itibarsızlaştırmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını bilinçli bir algı operasyonu olarak değerlendiriyoruz. Kamuoyunu siyasal etikle bağdaşmayan bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz."

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