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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Abdullah Sarica  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle, asıl alacak ve fer'isiyle birlikte tahsil edilen 65 bin TL manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
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