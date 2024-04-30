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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş:(Yeni anayasa) Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz

Ertuğrul Subaşı  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş:(Yeni anayasa) Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz Fotoğraf: Evrim Aydın / AA

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’te gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "(Yeni anayasa) Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar." dedi.

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