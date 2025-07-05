Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı

Dilhan Türker Yıldız  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Şahin'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başakşehir'de kontrolden çıkan vinç 23 araca çarpıp hasar verdi
DMM'den CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
"Başbağlar Katliamı" şehitleri anıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti

İzmir Ödemiş'teki yangında şehit olan orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

"Alev savaşçıları"nın Hatay'daki zorlu mesaisi aralıksız sürüyor

"Alev savaşçıları"nın Hatay'daki zorlu mesaisi aralıksız sürüyor
İzmir'de önceden otlardan temizlenen bahçe yangından etkilenmedi

İzmir'de önceden otlardan temizlenen bahçe yangından etkilenmedi
Yangında evini ve ahırını kaybetti, alevlerden kurtulan 4 ineği tesellisi oldu

Yangında evini ve ahırını kaybetti, alevlerden kurtulan 4 ineği tesellisi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet