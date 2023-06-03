Atakule, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve başlaması nedeniyle Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis'te yemin ederek göreve başlaması nedeniyle Atakule kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.
Ankara
Başkentin, önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan simgesi Atakule, bu akşam Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Atakule'nin giriş kapısının üst kısmında yer alan ekranlarda ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu önünde çekilmiş fotoğrafı ile Türk bayrakları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Meclis'te düzenlenen törenle yemin ederek göreve başlamış, ardından Anıtkabir'i ziyaret etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.