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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıklıyor
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Atakule, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve başlaması nedeniyle Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis'te yemin ederek göreve başlaması nedeniyle Atakule kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.

İsa Toprak  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Atakule, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve başlaması nedeniyle Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Başkentin, önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan simgesi Atakule, bu akşam Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Atakule'nin giriş kapısının üst kısmında yer alan ekranlarda ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu önünde çekilmiş fotoğrafı ile Türk bayrakları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Meclis'te düzenlenen törenle yemin ederek göreve başlamış, ardından Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

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