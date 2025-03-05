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Artvin'de minibüsün tıra çarptığı kazada 12 kişi yaralandı

Artvin'in Hopa ilçesinde yolcu minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Yusuf Okur  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Artvin'de minibüsün tıra çarptığı kazada 12 kişi yaralandı

Artvin

Artvin Caddesi Yanmış Köprü mevkisinde Yaşar K'nin kullandığı 08 D 5020 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 08 ABP 684 plakalı tıra çarptı.

Kazada sürücü ve yolculardan Fatih H, Ersin Ö, Azra K, Meryem H, Naime T, Zekeriya D, Rezan G, Levent A, Zekiye T, Fatih Ş. ve Hanife Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Fatih H. ve Ersin Ö'nün Rize'deki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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