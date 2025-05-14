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Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 13 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Abdülhamit Yaşar  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 13 kişi yaralandı Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar/AA

Konya

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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