Dolar
38.74
Euro
43.48
Altın
3,185.56
ETH/USDT
2,583.00
BTC/USDT
103,343.00
BIST 100
9,714.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Eylül Aşkın Akçay  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı
Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 13 kişi yaralandı
Muş'ta evlatlarına kavuşmak için eylem yapan aileler "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun
Türkiye, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda barışın tesisine öncelik verecek
YTB Başkanı Eren, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü ziyaret etti

Benzer haberler

Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Hatay'da "Hataybot Robot Yarışması" başladı

Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentleri "kardeş şehir" oluyor

Ardahan'da sis, sağanak ve kar etkili oluyor

Ardahan'da sis, sağanak ve kar etkili oluyor
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet