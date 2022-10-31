Dolar
18.62
Euro
18.50
Altın
1,638.38
ETH/USDT
1,626.50
BTC/USDT
20,787.00
BIST 100
3,927.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Muş, Bitlis'te AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programına katılıyor
logo
Gündem

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, yanında seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Halis Akyıldız, Çiğdem Münibe Alyanak   | 31.10.2022
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi Fotoğraf: Halis Akyıldız - AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt İstasyon Caddesi Florya yönünde ilerleyen S.Ö. idaresindeki 59 AB 925 plakalı tır, üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden tır, yanında aynı istikamette seyir halindeki S.S.D'nin kullandığı 34 VY 4343 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, ekiplerin araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Sıfır Atık Mavi Hareketi' ile kıyılardan 180 bin ton atık toplandı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden "gelemeyeceğiniz randevuyu iptal ettirin" uyarısı
Erdal İnönü'nün vefatının üzerinden 15 yıl geçti
Jandarma timi, Ilısu Baraj Gölü'nde 7/24 görev başında

Benzer haberler

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Togg ile tercih edilen küresel bir marka olacağız

Togg'un renkleri belli oldu

AB yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklıyor

AB yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklıyor
Mercedes, Rusya pazarından tümüyle çıkıyor

Mercedes, Rusya pazarından tümüyle çıkıyor
Otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gencin ailesi başka acılar yaşanmasın istiyor

Otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gencin ailesi başka acılar yaşanmasın istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet