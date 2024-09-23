Dolar
34.14
Euro
38.04
Altın
2,632.44
ETH/USDT
2,666.00
BTC/USDT
63,451.00
BIST 100
9,874.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Artvin'de iş makinesi taşıyan kamyonun uçuruma devrildiği kazada 2 kişi öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Okur  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Artvin'de iş makinesi taşıyan kamyonun uçuruma devrildiği kazada 2 kişi öldü

Artvin

Dereiçi köyü Hermut Yaylası'na giden toprak zeminli yolda, Turan Köklü'nün (42) kullandığı 08 K 0862 plakalı kamyonun geçişi sırasında çökme meydana geldi.

Bunun üzerine kamyon ile kasasında taşıdığı Orman İşletme Şefliğine ait ekskavatör uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Köklü ile araçta bulunan Hasan Yıldırım (35) yaşamını yitirdi.

Ekiplerce bulundukları yerden alınan Köklü ve Yıldırım'ın cenazeleri, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Bitlis'te sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu
Bakan Işıkhan: Aday Havuz Sistemi ile işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlayacağız
Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi öldü

Benzer haberler

Artvin'de iş makinesi taşıyan kamyonun uçuruma devrildiği kazada 2 kişi öldü

Artvin'de iş makinesi taşıyan kamyonun uçuruma devrildiği kazada 2 kişi öldü

Bursa'da işçi servisi minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot öldü

Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada

Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada
Gevhernik Kalesi'ndeki kazılarda çeşme ve sarnıç bulundu

Gevhernik Kalesi'ndeki kazılarda çeşme ve sarnıç bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet