Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 16 kişi Karayolları ekiplerince kurtarıldı
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 16 kişi Karayolları ekiplerince kurtarıldı.
Ardahan
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar ve tipi birçok noktada ulaşımı aksatıyor.
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 16 kişi Karayolları ekiplerince kurtarıldı https://t.co/RVEYA0XGbf pic.twitter.com/iA3TE6SoQl— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 13, 2024
Olumsuz hava nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunun Şavşat tarafından 7 araçtaki yaklaşık 16 kişinin mahsur kaldığı bilgisi alan Karayolları ekipleri bölgeye gitti.
Araçlarda mahsur kalanları bulundukları yerden kurtaran ekipler, Şavşat tarafına yönlendirildi.
Güzergahlarda yol tuzlama ve kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.