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Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gülsem Adam, Fatih Hepokur  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi Fotoğraf: Gülsem Adam - AA

Antalya
Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Anet A.Ş'nin Genel Müdür Vekili B.S, mekanik mühendisi O.E, Anet iş güvenliği uzmanı M.A, taşeron bakım şirketinin sahipleri R.T. ve S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A. ile iş güvenliği uzmanı T.Ü.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden tekniker A.A'nın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirmiş, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva yaralanmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.


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