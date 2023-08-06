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Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı

Antalya'da sıcak hava ve nem oranındaki yükseklik nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı, kentin üzeri nem bulutuyla kaplandı.

Gülsem Adam, Zehra Tekeci  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı Fotoğraf: Zehra Tekeci - AA

Antalya

Yazın en sıcak ve bunaltıcı günleri olarak nitelendirilen eyyam-ı bahur sıcaklıkları Antalya'da etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 31 ve nem oranı ise yüzde 85 olarak ölçüldü.

Sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle tarihi Kaleiçi ile kentteki meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahilinden denize girmeyi tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Sokak hayvanları da susuzluklarını yol kenarlarında bırakılan kaplardaki suları içerek giderdi.

Yurt dışından kente gelen tatilci Mehmet Sezer, tatilini geçirdiği Antalya'da havanın çok nemli olduğunu söyledi.

Antalya'da nemden dolayı bunaldıklarını belirten Sezer, "Sıcak ve nemli havaya rağmen Antalya'nın denizi ve doğası çok güzel. Denize girerek serinliyoruz." dedi.

Kent sakini Ahmet Yılmaz, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmadıklarını kaydetti.


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