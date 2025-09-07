Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya
Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle otellere yakın bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.