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Antalya'da atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde, atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yiğithan Yıldız  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Antalya'da atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Yiğithan Yıldız - AA

Antalya

Şafak Mahallesi 5061. Sokak'ta çöp, hurda ve kuru otların bulunduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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