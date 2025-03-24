Antalya'da atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kepez ilçesinde, atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Antalya
Şafak Mahallesi 5061. Sokak'ta çöp, hurda ve kuru otların bulunduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.