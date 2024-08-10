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Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Ağrı'da defnedildi

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında otobüsün köprü ayağına çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 kişiden 5'inin cenazesi Ağrı'da toprağa verildi.

Abdullah Söylemez, Emre Peker, Fatih Çekim  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Ağrı'da defnedildi Fotoğraf: Fatih Çekim/AA

Ağrı

Ankara'dan uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen 5 kişinin cenazesi, Ağrı Belediyesi morglu cenaze aracına alındı.

Daha sonra cenazelerden 3'ü Doğubayazıt ilçesine, 2'si de Diyadin ilçesine götürüldü.

Kılınan cenaze namazlarının ardından Dilan Bayar ve oğlu Mehmet Ozan Bayar'ın cenazeleri Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaca köyünde, otobüs şoförü Çetin Karayel'in cenazesi Yaygınyurt köyünde, Fezile Baydar ile Sunay Yaşar'ın cenazeleri de Diyadin İlçe Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü 9 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpmış, kazada 9 kişi ölmüş, 26 kişi de yaralanmıştı.

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