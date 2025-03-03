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Ankara'da yolcu otobüsünün beton bariyere çarptığı kazada 16 kişi yaralandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün beton bariyere çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

Aykut Karadağ  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Ankara'da yolcu otobüsünün beton bariyere çarptığı kazada 16 kişi yaralandı

Ankara

Adana-Ankara seferini yapan E.U. idaresindeki 01 AS 413 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Gölbaşı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüste 32 kişinin olduğu öğrenilirken, kazada 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kanıt/The Evidence
Ankara'da yolcu otobüsünün beton bariyere çarptığı kazada 16 kişi yaralandı
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