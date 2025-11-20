Dolar
Gündem

Ankara'da skuter düzenlemesi UKOME'de onaylandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent sınırları içinde elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara toplam 7 bin 585 elektrikli skuter için kullanım izni verildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Ankara'da skuter düzenlemesi UKOME'de onaylandı

Ankara

UKOME kararına göre, toplantıda, Ankara genelindeki elektrikli skuter düzenlemesine ilişkin teklif görüşülerek oylamaya sunuldu.

Teklif, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre Ankara'nın ilçelerine tahsis edilen elektrikli skuter sayıları şöyle sıralandı:

"Altındağ'da 415, Çankaya'da 947, Etimesgut'ta 629, Keçiören'de 932, Mamak'ta 687, Sincan'da 590, Yenimahalle'de 715, Çubuk'ta 202, Gölbaşı'nda 330, Polatlı'da 261, Pursaklar'da 331, Akyurt'ta 178, Ayaş'ta 55, Bala'da 88, Beypazarı'nda 194, Çamlıdere'de 42, Elmadağ'da 181, Evren'de 12, Güdül'de 34, Haymana'da 109, Kahramankazan'da 248, Kalecik'te 51, Kızılcahamam'da 115, Nallıhan'da 106 ve Şereflikoçhisar'da 133."

Kararda, Ankara için toplam 7 bin 585 elektrikli skuter kullanım izni verildiği, kentte şu anda ise 2 bin 332 skuterin işletildiği belirtildi.

Ayrıca üç firmanın elektrikli skuter kullanım izni almak üzere başvuru yaptığı kaydedildi.

