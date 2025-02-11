Dolar
36.02
Euro
37.12
Altın
2,923.31
ETH/USDT
2,717.90
BTC/USDT
98,402.00
BIST 100
9,845.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur’da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur’da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Ankara'da sahibinin otoparktaki aracında kilitli bıraktığı kedi kurtarıldı

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda araç içerisinde sahibi tarafından kilitli bırakılan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cankut Taşdan  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Ankara'da sahibinin otoparktaki aracında kilitli bıraktığı kedi kurtarıldı

Ankara

Esenboğa Havalimanı kapalı otoparkında sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına bildirdi.

Araçta mahsur kalan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

Polis ekipleri aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirledi ve ulaşmaya çalıştı. Yapılan incelemede, kedinin sahibinin aramalar sırasında yurt dışında olduğu ve kediyi araçta bırakarak seyahat ettiği tespit edildi.

Kedinin sahibine 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahte kanser ilacı üretenlere yönelik "Hücre-10" operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da arasında olduğu 10 şüpheliye PKK/KCK operasyonu
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Ankara'da sahibinin otoparktaki aracında kilitli bıraktığı kedi kurtarıldı

Benzer haberler

Ankara'da sahibinin otoparktaki aracında kilitli bıraktığı kedi kurtarıldı

Ankara'da sahibinin otoparktaki aracında kilitli bıraktığı kedi kurtarıldı

Bakan Uraloğlu'ndan Sarıyer açıklarında sürüklenirken kurtarılan gemiye yönelik açıklama

Bebeğiyle eşini araçta bırakıp öğrencisinin ve insanların yardımına koştu

Depremzede kedi "Püsük" kendisine kucak açan anaokulunun neşesi oldu

Depremzede kedi "Püsük" kendisine kucak açan anaokulunun neşesi oldu
Enkazdan çıkararak sahiplendiği kedi yoldaşı oldu

Enkazdan çıkararak sahiplendiği kedi yoldaşı oldu
Bursa'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Bursa'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet