Ankara'da sahibinin otoparktaki aracında kilitli bıraktığı kedi kurtarıldı
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda araç içerisinde sahibi tarafından kilitli bırakılan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ankara
Esenboğa Havalimanı kapalı otoparkında sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına bildirdi.
Araçta mahsur kalan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.
Polis ekipleri aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirledi ve ulaşmaya çalıştı. Yapılan incelemede, kedinin sahibinin aramalar sırasında yurt dışında olduğu ve kediyi araçta bırakarak seyahat ettiği tespit edildi.
Kedinin sahibine 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.