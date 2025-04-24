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Başkentte sağanak etkili oluyor. Batıkent'ten yayındayız. Başkentte sağanak etkili oluyor. Ankara-Eskişehir yolundan yayındayız.
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Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Akşama doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı etkiledi.

Fatih Gökbulut, Aykut Karadağ, Huzeyfe Tarık Yaman  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor Fotoğraf:Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Başkentte gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Akşama doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı etkiledi.

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Batıkent'te yağıştan dolayı zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu, Yeşiltepe Caddesi'nde rögarlar taştı. Belediye ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Trafik ekipleri ise güzergah boyunca araç sürücülerini uyardı.

Sağanak, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi ile Şaşmaz ve Batıkent bulvarlarında da etkisini gösterdi. Yer yer su birikintileri oluşurken, sağanak iki bulvarda da trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir." ifadesini kullandı.



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