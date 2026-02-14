Dolar
Gündem

Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli tutuklandı

Başkentte çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

Fatih Gökbulut, Cankut Taşdan  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İ.Ş. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, "nitelikli yağma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "tehdit", "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma", "silah ve mühimmat ticareti", "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile "iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi" suçlarını işlediği tespit edilen 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı yapılan aramada, 1680 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 7 gram esrar, 3 şarjör, 70 fişek, balistik yelek, 125 sentetik ecza maddesi ve cihaz aramasında kullanılan dedektör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 23 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli tutuklandı
