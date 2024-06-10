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Ankara Valiliği il genelinde yarından itibaren sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu

Ankara Valiliği, kentte yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Ankara Valiliği il genelinde yarından itibaren sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Ankara genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların, Ankara genelinde azalarak mevsim normalleri civarına inmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Önümüzdeki günlerde Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklıklar 34-36 dereceler civarında seyredecektir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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