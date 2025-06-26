Dolar
39.77
Euro
46.77
Altın
3,338.35
ETH/USDT
2,462.40
BTC/USDT
107,258.00
BIST 100
9,389.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Antalya'da sıcaktan bunalanlar buz müzesinde serinliyor

Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı Antalya'da tatilciler, sahillerde denize girerek ya da sıfırın altında 3 derece ısıdaki Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ni ziyaret ederek serinliyor.

Ayşe Yıldız  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Antalya'da sıcaktan bunalanlar buz müzesinde serinliyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan şehirde hava sıcaklığı 41, deniz suyu sıcaklığı 28 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalanlar, plajlarda yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıktan dolayı caddelerin çok sakinleştiği kentte yerli ve yabancı turistler, Antalya Akvaryum kompleksinde yer alan Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde serinleme imkanı buluyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buzda kayarak eğlenen ziyaretçiler, 50 ton buz kullanılarak yapılan Yivli Minare, Hadrian Kapısı, Apollon Tapınağı, Myra Antik Kenti gibi Antalya'nın simge heykellerini görüyor.

Yaz sıcağında mont, pantolon ve koruyucu ekipmanlarla girilen Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde üşüyenler, elektrikli sobalar yardımıyla ısıtılan kafede kahve ve salep içerek ısınmaya çalışıyor.

Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki Kar Dünyası ve Buz Müzesi, yılda 150 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor.

"Soğuk olduğu için montla durabiliyorlar"

Müzenin yetkilisi Volkan İnceoğlu, AA muhabirine, Antalya denince ilk olarak akla deniz ve sıcaklığın geldiğini söyledi.

Misafirlere daha farklı deneyim sunduklarını anlatan İnceoğlu, dışarısı çok sıcakken tesiste buzda kayak ve kentin buzdan yapılan simge heykellerini görme imkanı sunduklarını belirtti.

İnceoğlu, yazın yabancı misafirlerin daha ağırlıkta olduğunu, müzeye turların da düzenlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizin büyük bölümü denizde yüzdükten sonra bize geliyor. Burası belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir deneyim sunuyor. Buzdan heykellerimiz, buzdan kaydıraklarımız var. Özellikle çocuklar kayıp eğlenebiliyor. Üşüdüğünüz zaman girip ısınabileceğiniz kafemiz de mevcut. Orada da sıcak şeyler yiyip içebiliyorsunuz. O yüzden misafirlerimiz burada uzun süreler vakit geçirebiliyor. Soğuk olduğu için burada montla durabiliyorlar."

İnceoğlu, dışarısı 40 derece olsa da tesisin içinin sıfırın altında 3 derece olduğunu belirterek, "Misafirlerimiz, 'Yaz ayında ilk kez mont giyiyoruz.' diyor. Bu da tesisimizin bir özelliği. Mont, pantolon, koruyucu ekipman olmadan girerseniz içeride çok üşürsünüz." dedi.

"Mont giydim ama yine de üşüdüm"

Ailesiyle Ankara'dan gelen Elif Derman da çocuklarının Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ni çok sevdiğini ifade etti.

Denizde yüzdükten sonra serinlemeye geldiklerini anlatan Derman, "Dışarısı çok sıcak, burada ayaklarım dondu, ilginç bir duygu. Çocuklar kayarken ısınmak için kafeye girdim." dedi.

Buzda kayan çocuklardan 9 yaşındaki Ahmet Hamdi de eğlenceli vakit geçirdiğini, mont giymesine rağmen yine de biraz üşüdüğünü dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerini sahiplerine teslim edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin unutulmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz
Bakan Yerlikaya: Milletin ruhunu yansıtmayan bir anayasayla demokratikleşme olmaz
İstanbul'daki 500T otobüs hattının güzergahı kısaldı
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Antalya'da sıcaktan bunalanlar buz müzesinde serinliyor

Antalya'da sıcaktan bunalanlar buz müzesinde serinliyor

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

Antalya'da bakım ve tedavisi tamamlanan 7 kerkenez doğaya salındı

Antalya'da bakım ve tedavisi tamamlanan 7 kerkenez doğaya salındı
Renkli su altı dünyasının merkezi: Kaş

Renkli su altı dünyasının merkezi: Kaş
Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet