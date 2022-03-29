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Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri' soruşturmasında 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak, Serdar Açıl   | 29.03.2022
Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri' soruşturmasında 16 gözaltı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alan, Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen ve hakkında örgüt üyesi olduğuna dair deliller bulunan çoğu avukat 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Evlerde telefon kullanmamışlar

Haklarında gözaltı kararı verilen 18 avukat, 1 ihraç hakim ile 2 özel sektör çalışanına yönelik incelemede, şüphelilerin hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları süre içerisinde üst düzey tedbir aldıkları tespit edildi.

Sorumlu "mahrem abiler" tarafından getirilen sorulara çalışan şüphelilerin, evlere tek tek giriş ve çıkış yaptığı, telefon kullanılmadığı, ailelerle görüşmek için ev civarındaki ankesörlü telefonlar ile büfelerden aramaların yapıldığı belirlendi.

Adli idari yargı ile askeri hakimlik sınavlarına yönelik soruların şüphelilere yemin ettirildikten sonra "mahrem sorumlular" tarafından verildiği de tespit edildi.

Öte yandan şüpheliler arasındaki iki avukatın isminin, örgüte yönelik daha önce yapılan operasyonlar kapmasında izdivaç sorumlularından ele geçen dijital materyallerdeki katalog listesinde de yer aldığı ortaya çıktı.

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