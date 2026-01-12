Dolar
43.14
Euro
50.42
Altın
4,592.33
ETH/USDT
3,117.30
BTC/USDT
90,609.00
BIST 100
12,300.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 21 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 6'sı asker 21 şüpheli gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 21 şüpheli yakalandı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Askeri Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hakediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda başsavcılığın talimatıyla, kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi 15 şüpheli, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda pistteki kar miktarı anlık takip ediliyor
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
Geçen yıl 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi
TCDD, Türkiye'yi "demir ağlarla" örmek için bu yıl birçok proje tamamlayacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesinden girişimcilik ekosistemini büyütecek teknopark
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 21 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 21 şüpheli yakalandı

Ankara'da 2025'te uyuşturucu soruşturmalarında gözaltına alınan 1997 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen yıl terör örgütlerine yönelik 237 operasyon düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet