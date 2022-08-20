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Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Esmer Geçal   | 20.08.2022
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Otoyolun Ankara istikameti Gebze mevkisinde Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 KB 612 plakalı otomobil, bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre aksadığı güzergahta, araç kuyruğu oluştu.

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