Dolar
28.80
Euro
31.56
Altın
1,991.13
ETH/USDT
2,012.20
BTC/USDT
37,319.00
BIST 100
7,946.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Zafer Göder  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Otoyol üzerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım Abant Kavşağı'ndan itibaren kapandı.

Sürücüler, Karayolları ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan ışıklı uyarı tabelaları ile Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna gitmeleri yönünde uyarılıyor.

Abant gişelerinde yola konulan dubalar ile D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden yeniden otoyola girebilecek.

Ulaşımın, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından saat 22.00'de yeniden normale dönmesi planlanıyor.

Otoyolun, İstanbul-Ankara istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı "Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü" kuruldu
Ardahan, Göle ve Hanak'ta köy okulları, Çıldır'da ise tüm okullara bir gün ara verildi
Karla kaplanan Safranbolu Sarıçiçek Yaylası havadan görüntülendi
Ankara'da terör örgütleri DHKP/C ve TKP/ML'ye yönelik soruşturmalarda 18 gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor

Abant Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı

Abant Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı
Ankara-Zonguldak kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

Ankara-Zonguldak kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet