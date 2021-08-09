Euro
10.16
Dolar
8.64
BIST 100
1,432.61
Altın
1,729.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rize'de sağanağın ardından çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde üç tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 09.08.2021
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden Kaya Yazıcıoğlu yönetimindeki 06 BYC 271 plakalı kamyon, Çaydurt mevkisinde freni boşalınca, O.Y. yönetimindeki 08 K 7120 plakalı tıra, ardından da H.B'nin kullandığı 27 PM 820 plakalı tıra çarptı. Bu araç da önünde seyreden M.K. yönetimindeki 06 GD 4773 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyon şoförü Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü H.B. ise Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tırda bulunan mısırlar ile kamyonda bulunan toprağın yola savrulduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Bu yöndeki araçlar Yeniçağa Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Tırlardan birinin bariyerleri aşarak geçtiği Ankara yönünde de trafik tek şeritten sağlanabiliyor.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza bölgesinde ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kıbrıs Rum kesiminde 'sahte aşı kartı' skandalı büyüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Başkent yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına girdi
Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat'taki yangınların ardından Bolu'ya dönen 'ateş savaşçıları' anlattı: Tarif edilemez mücadele vardı

96 yaşındaki 'Sıdıka nine' örgü bebeklerle çocukları sevindiriyor

Kocaeli'de çıkan orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü

Kocaeli'de çıkan orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır nedeniyle aksayan ulaşım yeniden sağlandı

Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır nedeniyle aksayan ulaşım yeniden sağlandı
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı