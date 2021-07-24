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Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Ömer Faruk Cebeci,Zafer Göder   | 24.07.2021
Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci / AA

Sakarya/Bolu

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları yerlere dönüş yolculuğu devam ediyor.

Otoyolun Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk yaşanırken, bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Bölgedeki trafik durumu drone ile görüntülendi.

Bolu

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da tatillerini tamamlayıp dönüşe geçenler nedeniyle akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, zaman zaman meydana gelen hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları ile arıza yapan araçlar nedeniyle kısa süreli yoğunluk oluşuyor.

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