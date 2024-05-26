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Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Gazze için İstanbul'da pedal çevirdi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İsrail'in saldırdığı Gazze'ye ve Filistinlilere destek için Eyüp Sultan Camisi'nden Eminönü'ne kadar bisiklet turu düzenledi.

Mehmet Kara  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Gazze için İstanbul'da pedal çevirdi Fotoğraf: Şebnem Coşkun - AA

İstanbul

Yüzlerce bisikletli, sabah saatlerinde Eyüp Sultan Camisi'nin önünde bir araya geldi.

Motosiklet ve skuterlerin da yer aldığı, Balat'tan geçen konvoydakiler tekbir getirerek İsrail aleyhine bazı sloganlar attı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartların taşındığı etkinliğe çevredeki vatandaşlar da ıslıklarıyla destek verdi.

Eminönü Yeni Cami'de sona eren bisiklet turu sonrasında konuşan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Filistin'e desteğe devam edeceklerini söyledi.

Yaroğlu, Gazze'deki direnişin tüm dünyada ses getirdiğini belirterek, "O şerefli, o izzetli Gazze halkı Filistin direnişiyle bir bütün oldu. Bir yandan cephede destansı mücadele devam ederken bir yandan da Gazze halkı açlığa, yokluğa ve her türlü katliama rağmen Filistin direnişinin yanında saf tuttu. Ümmetin iftiharı olan bu şanlı direnişin yanında durdu." dedi.

Gençlerin Gazze konusunda çok duyarlı olduğuna dikkati çeken Yaroğlu, etkinliğin Gazze ve Filistin halkına sembolik ve anlamlı bir destek olduğunu kaydetti.

"Yavrularımızın attığı her bir pedal siyonist rejim karşısında bir cephe oluşturmaktır." diyen Yaroğlu, İsrail menşeili ürünlere yönelik boykota her yaş grubundan katılımın yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

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