Dolar
43.59
Euro
51.89
Altın
5,069.80
ETH/USDT
2,053.00
BTC/USDT
69,706.00
BIST 100
13,838.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde uğradıkları köy camisinde namaz kılan vatandaşlar, kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını bir notla camiye bıraktı.

Murat Arslan  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı Fotoğraf: Murat Arslan/AA

Amasya

Suluova ilçesi Kurnaz Köyü Cami İmam Hatibi Ersin Çulha (34), camide bir notla yanında para bulunca şaşırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Notta "Selamünaleyküm Hocam. Biz Tokat'tan Sakarya'ya gidiyorduk. Yolda buraya uğrayıp öğlen namazını kıldık. Isıtıcıyı kullandık. O yüzden hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun." yazısını okuyan Çulha duygulandı. Bırakılan parayı ise caminin yardım sandığını attı.

Çulha, AA muhabirine notun kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Altı yıllık görev süresince ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Çulha, "Önceki günlerde ikindi namazını kıldırmak için camiye geldiğimde ısıtıcının yanında bir kağıt ve bir paranın olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kağıdın içinde yazan yazıyı okudum ve gerçekten çok duygulandım. Gelen vatandaşlarımız ısıtıcıyı kullanmışlar. Bunun üzerine de camiye bir miktar bağış yapmak istemişler. Cenabıhak razı olsun." dedi.

Camilerinin yol üzerinde olduğuna işaret eden Çulha, şunları dile getirdi:

"Bu hassasiyetleri taşımaları gerçekten bizi çok memnun etmektedir. Amasya-Samsun kara yolu üzerinde bulunan köyümüz ve camimiz sürekli yolcu vatandaşlarımızın ibadet maksadıyla uğradıkları bir camidir. Bu camimize uğrayan vatandaşlarımızdan bir tanesi ise böyle bir iyilik, dayanışma ve yardımlaşma faaliyetinde bulunmuştur. Bu bizleri gerçekten memnun etmiştir. Allah razı olsun. Üç ayların ve ramazan ayının da yaklaşması itibarıyla gerek Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve gerekse de İlçe Müftülüğümüzün ramazan ve iyilik teması üzerine böyle bir hareketle karşılaşmak bizler için gerçekten çok memnun edici bir davranıştır. Rabbimiz razı olsun. Böyle bir davranışın yardımlaşma, dayanışma ve iyilik adına toplumda sürdürülebilmesi için örnek olacağı kanaatindeyim."

Cami cemaatinden Mehmet Duman da yapılan davranışın çok duyarlı olduğunu ve örnek teşkil ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak
Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

İngiltere'de bir camide namaz sonrası pilates dersleri erkekler arasında büyük ilgi görüyor

Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 36'ya çıktı

Genç doktor aynı hastanede hemşire annesiyle omuz omuza görev yapıyor

Genç doktor aynı hastanede hemşire annesiyle omuz omuza görev yapıyor
Erzurum'da kırsal ve merkezdeki camiler ramazana özel temizleniyor

Erzurum'da kırsal ve merkezdeki camiler ramazana özel temizleniyor
Amasya Valisi Bakan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Amasya Valisi Bakan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet