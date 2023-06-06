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Amasya'da 20 baraj ve göletten 11'inin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Amasya'da son günlerde artan yağışlar, kent genelindeki baraj ve göletlerdeki doluluk oranını artırdı.

Umut Yeşilyurt  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Amasya'da 20 baraj ve göletten 11'inin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı Fotoğraf: Cihan Okur / AA

Amasya

Kentte 20 baraj ve göletten 11'inin doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü.

Devlet Su İşleri (DSİ) 73. Amasya Şube Müdürlüğü, sorumluluk sahası içinde bulunan baraj ve göletlere ait doluluk oranlarını açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göynücek Gediksaray Göleti yüzde 18, Gümüşhacıköy Çitli Göleti yüzde 75,4, Gümüşhacıköy İmirler Göleti yüzde 100, Gümüşhacıköy Sarayözü Barajı yüzde 100, Hamamözü Yeniköy Göleti yüzde 100, Amasya Ağılönü Göleti yüzde 100, Değirmendere Göleti yüzde 100, Doğantepe Göleti yüzde 32, Duruca Göleti yüzde 100, İbecik Göleti yüzde 93, Ortaköy Göleti yüzde 34,8, Yassıçal Göleti yüzde 100, Ziyaret Göleti yüzde 92, Merzifon Paşa Göleti yüzde 100, Merzifon Yakacık Göleti yüzde 100, Suluova Bayırlı Göleti yüzde 100, Suluova Göleti yüzde 96,4, Suluova Yedikır Barajı yüzde 99, Taşova Destek Göleti yüzde 100 ve Taşova Uluköy Barajı yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Amasya genelindeki baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı yüzde 90 oldu."

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