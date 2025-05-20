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Dünya

Filipinler'in güneyinde seller, 200 bine yakın kişinin hayatını olumsuz etkiledi

Filipinler'de şiddetli yağış sonucu ülkenin güneyinde meydana gelen sellerden, Maguindanao del Sur eyaletinde yaklaşık 200 bin kişi etkilendi.

Emirhan Demir  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Filipinler'in güneyinde seller, 200 bine yakın kişinin hayatını olumsuz etkiledi Fotoğraf: Dante Diosina Jr/AA

Ankara

Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, Filipinler'in güneyinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), Maguindanao del Sur eyaletinde 200 bine yakın kişinin sellerden olumsuz etkilendiğini açıkladı.

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Şiddetli yağışların su yollarını ve nehirleri etkileyebileceği uyarısında bulunan yetkililer, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) de olumsuz hava koşullarının görülebileceğini kaydetti.

GMA News'un haberine göre seller, Mindanao Adası'ndaki Davao kentinde de yaklaşık 100 haneyi etkiledi.

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