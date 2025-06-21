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Yaşam

Kırklareli'nde çiçek açan ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla görsel şölen sunuyor

Trakya'da "sarı gelin" ve "gündöndü" olarak anılan ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla bölgeyi renklendirdi.

Ufuk Ertop  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Kırklareli'nde çiçek açan ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla görsel şölen sunuyor Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Bölgede erken ekilen ayçiçeklerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilen ayçiçekleri ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

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Şekil ve renkleriyle ilgi çeken ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla bölgenin görsel bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

Ekiliş döneminde alınan yağışların bitkinin çıkış ve gelişimine olumlu katkı sağladığını vurgulayan Şaylan, "Ayçiçekleri şu an çiçeklenip kafa oluşumunu tamamladı. Erken ekilen ürünlerde çekirdek oluşum süreci başladı. Gelişim gayet güzel gidiyor. Eğer bundan sonra da yağış alırsak bu yıl ayçiçeğinde yüksek verim bekliyoruz. Üreticilerimiz umutlu." dedi.

Şaylan, ayçiçeğinin hem ekonomik hem de görsel değeriyle Trakya'nın önemli ürünlerinden biri olduğunu kaydetti.

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