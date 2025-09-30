Dolar
41.58
Euro
48.87
Altın
3,840.19
ETH/USDT
4,118.00
BTC/USDT
113,412.00
BIST 100
10,996.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Dünya

İspanya'da şiddetli yağışlar bu kez Balear Adalarını vurdu

İspanya son iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar, İbiza başta olmak üzere ülkenin doğusundaki Balear Adası'nı vurdu.

Şenhan Bolelli  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
İspanya'da şiddetli yağışlar bu kez Balear Adalarını vurdu

Madrid

Şiddetli yağışlardan dolayı dün ciddi zarar gören Katalonya ve Valensiya bölgelerinden sonra bugün de Balear Adaları benzer olumsuzluklar yaşadı.

İbiza'da çok sayıda yolu kapatan şiddetli yağışlar, adanın çeşitli bölgelerinde su baskınlarına neden oldu.

Adanın Sant Antoni bölgesinde yağışların etkisiyle tedbir amaçlı bazı okullar boşaltıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Acil Askeri Müdahale Ekibi'nden (UME) yardım talep eden Balear Adaları özerk yönetim hükümeti, İbiza itfaiyesinin su baskınlarından 20'den fazla yerde acil müdahalede bulunduğunu, sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalanların kurtarıldığını duyurdu.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, İbiza gibi kırmızı alarmda olan Formentera Adası'nda da şiddetli yağıştan dolayı bazı ev ve iş yerlerini su bastığı, arabaların yolda kaldığı, elektrik kesintileri olduğu belirtildi.

Meteoroloji yetkililerin verdiği bilgilerde metrekareye 230 kilogramdan fazla yağışın düştüğü Balear Adaları'ndaki olumsuz hava şartlarının bu akşamdan itibaren bölgeyi terk edeceği kaydedildi.

İspanya'nın Valensiya bölgesinde 29 Ekim 2024'te şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketinde 220'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısı
Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivistler, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya kararlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan
Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Benzer haberler

İspanya'da şiddetli yağışlar bu kez Balear Adalarını vurdu

İspanya'da şiddetli yağışlar bu kez Balear Adalarını vurdu

İspanya'nın doğusunda şiddetli yağış etkili oldu

Toprak Razgatlıoğlu Superbike İspanya ayağının ilk yarışını kazandı

Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor

Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor
AFAD'dan Doğu Karadeniz'deki yağışların ardından yapılan çalışmalara ilişkin açıklama

AFAD'dan Doğu Karadeniz'deki yağışların ardından yapılan çalışmalara ilişkin açıklama
Afrika ve Avrupa arasındaki ilk "yeşil deniz hattının" 2027'de Fas ve İspanya arasında başlaması planlanıyor

Afrika ve Avrupa arasındaki ilk "yeşil deniz hattının" 2027'de Fas ve İspanya arasında başlaması planlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet