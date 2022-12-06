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Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin gözaltına alınan vatmana tutuklama istemi

İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazayla ilgili gözaltına alınan vatman, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İrem Demir, Alper Korkmaz   | 06.12.2022
Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin gözaltına alınan vatmana tutuklama istemi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tramvay sürücüsü Semi Ö'nün, Alibeyköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah saatlerinde tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazada 33 kişi yaralanmıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, tedavilerinin ardından taburcu edilen vatman ve otobüs şoförünün de ifadesi alınmıştı. Otobüs şoförü, ifadesinin ardından karakoldan ayrılmıştı.

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